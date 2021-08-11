Ölüme terk edilen atların sahibine 35 bin 700 lira ceza

Artvin'de gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle şoförü geri dönen TIR'ın dorsesinde bırakılan 38 atın sahibine 35 bin 700 lira ceza kesildi.

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Hopa ilçesinde Tarzioğlu mevkisindeki TIR parkına çekilen Gürcistan plakalı TIR’ın dorsesinde başıboş atları görenler, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, nakliyat firması aracılığıyla Kars’tan yüklenen atların Kırgızıstan’a götürülmek istendiği, ancak Sarp Sınır Kapısı’nda gümrükte yaşadığı sorun nedeniyle sürücü Ş.C.’nin geri döndüğü tespit edildi.

İfadesi alınan sürücü ve firma hakkında soruşturma başlatıldı, dorsedeki 38 attan 5’inin öldüğü, bazılarının da sağlık sorunları yaşadığı anlaşıldı. İlçe sakinleriyle zabıta ekiplerinin su verip beslediği atlar, İlçe Tarım Müdürlüğü’nce bakım ve tedaviye alındı.

TIR dorsesinde kaderine terk edilen atlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, atlarının bazılarının öldüğü, bazılarının baygın şekilde yattığı, bazılarının ise kustukları görüldü.

SONUÇLARI NEGETİF ÇIKAN ATLAR SAHİPLENDİRİLECEK

Sosyal medyada tepkilere neden olan atlar için harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bakıma alınan atlarla ilgili bazı testler yapılıp, numuneler alındı. Atlar, bulunduğu alanda İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri gözetiminde karantinaya alındı.

Bakımlarının yanı sıra bulundukları alan da elverişli hale dönüştürülen atlarla ilgili karantina süresi tamamlanıp test sonuçları da geldi. Ruam testi negatif çıkan 33 at, koruma altına alındı. Çipleri olmayan ve çip takılan atların, yediemin olarak sahiplendirileceği belirtildi.

Öte yandan ölüme terk edilen atlarla ilgili soruşturma sürerken, atların sahibi E.Ş.’ye de hayvan refahı yasası kapsamında toplam 35 bin 700 lira ceza uygulandı.