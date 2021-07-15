Ölümle biten kavga kameralara yansıdı

Zeytinburnu'nda 26 haziran’da meydana gelen olay şöyle gelişti: İddaya göre, motokurye olan Mehmet Ç., işleri bitince motosikletini kayınpederine ait tütün dükkanına bırakıyordu. Ancak dükkanın kadın çalışanı bu durumdan rahatsız oluyordu. İkili arasında bu sebepten tartışma yaşandı. İddiaya göre kadın çalışan durumu arkadaşı Abdulkadir U.'ya anlattı.

TELEFONLA ARADI

Bunun üzerine telefonla Mehmet Ç.'yi arayan Abdulkadir U. önce tartıştı daha sonra “Geliyorum senin oraya” dediği öne sürüldü. İddiaya göre, Abdulkadir U. yanına Sinan K. ve 2 arkadaşını daha alarak 23.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi'ne gitti. Önce bağırarak konuşan ikili arasında tartışma yaşandı. Mehmet Ç.'nin yakınları da olay yerine gelince 2 grup arasında kavga çıktı.

SİLAHLA VURULDU

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada, iddiaya göre Mehmet Ç. silahını çekerek ateş etti. Kurşunlardan biri Sinan K.'ya isabet etti. Sinan K. geldiği araca binerken hayatını kaybetti.

Polis ekipleri güvenlik kameralardan tespit ettiği o şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.