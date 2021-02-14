Ölümle tehdit edilirken video çekti: Kapıda iki kişi var

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde ikamet eden Freya isimli sosyal medya kullanıcısı kadın, dün akşam saatlerinde 2 kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek sosyal medya hesabından yardım istedi.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Genç kadının sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde “Arkadaşlar şu anda evimin önünde iki kişi beni ölümle tehdit ediyor” dediği sırada dışardan 3 silah sesi duyuluyor. Silah seslerinin ardından genç kadın gözyaşları içerisinde “Ne olur yardım edin. Afyon'dayım Erenler Mahallesi'ndeyim. Kapımın önünde bekçi ve polis var. Onlara da mukavemet ediyorlar. Ne olur yardım edin” ifadelerini kullanıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden bu sabah yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen bayan vatandaşımıza Emniyet Güçlerimiz Erenler Karakolunun da bölgede olması sayesinde anında ulaşmış ve olaya müdahale etmiştir. Olaya karışan 2 şahıs gözaltına alınmış ve gerekli adli işlemler hemen başlatılmıştır.”