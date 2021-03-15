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Ölümlü kazada kaçtı: Ben çarpmadım onlar bana çarpmış olabilir

Çorum'da yaya geçidinde çarptığı Ayşe Tütüncü'nün (43) ölümüne, oğlu Engin Tütüncü (7) ile akrabası Mustafa Aksunun (41) yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Halil K. (59) kazadan 6 saat sonra yakalandı. Kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu belirlenen Halil K., "Ben çarpmadım, onlar bana çarpmış olabilir" dedi.

Güncellenme: 13:12, 15/03/2021
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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Buharaevler Mahallesi 6ncı Caddede meydana geldi. Ayşe Tütüncü oğlu Engin Tütüncü ve akrabası Mustafa Aksu ile alışveriş yaptıkları market çıkışında yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada hızla gelen bir otomobil, Ayşe Tütüncü ve oğlu ile Mustafa Aksuya çarptı. Kazada Ayşe Tütüncü hayatını kaybetti, oğlu Engin ile Aksu ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Tütüncünün cansız bedeni ise hastane morguna kondu.

KAÇTI, 6 SAAT SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipleri, sürücünün Halil K. olduğunu belirledi. Kazadan 6 saat sonra yakalanan sürücünün yapılan kan testinde 0.74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Halil K. polisteki ifadesinde “Ben çarpmadım, onlar bana çarpmış olabilir” dedi.

Halil K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.  (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:53,