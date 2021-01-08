Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye haftaya kaldı

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara’da bu akşam yılın 3. çekilişi yapıldı. 20 rakamın arasından 10 rakamı doğru tahmin edenin büyük ikramiye kazandığı şans oyununda belirlenen numaralar; “1-10-23-24-25-31-35-37-40-43-45-53-56-59-65-68-74-75-76-77-78-80” oldu.

Güncellenme: 20:27, 08/01/2021
Haberler Gündem
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye haftaya kaldı

Büyük ikramiyesi 256 bin 631 lira olan On Numara’da 10 doğru tahmin yapan çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Dokuz bilen 27 kişi ise 4 bin 987 liranın sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 8 Ocak 2021 tarihli 3. çekiliş sonuçları şu şekilde; “1-10-23-24-25-31-35-37-40-43-45-53-56-59-65-68-74-75-76-77-78-80”

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

İlginizi ÇekebilirMilli Piyango bileti iki kenti birbirine düşürdüMilli Piyango bileti iki kenti birbirine düşürdü