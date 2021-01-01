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On Numara çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye devretti

Yılın ilk günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Çekiliş sonucuna göre 170 bin lira tutarındaki büyük ikramiye devretti. İşte On Numara 1 Ocak çekiliş sonuçları...

Güncellenme: 20:28, 01/01/2021
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On Numara çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye devretti

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 1 Ocak 2021 tarihli 1. çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

Cuma Milli Piyango on numara Pazartesi