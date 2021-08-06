On Numara sonuçları açıklandı, büyük ikramiye paylaşıldı

Zengin olma hayali kuranların kuponları doldurarak beklediği On Numara sonuçları açıkladı. On Numara çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye iki kişi arasında paylaşıldı.

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Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara 6 Ağustos 2021 tarihli 63. On Numara Çekiliş Sonuçları:

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.