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On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara’da dün akşam 5 numaralı çekiliş yapıldı. Yaklaşık 250 bin liralık büyük ikramiye için belirlenen numaralar; “1-2-6-8-11-13-17-18-22-24-28-32-38-50-60-63-66-68-73-74-77-80” oldu.

Güncellenme: 08:42, 16/01/2021
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On Numara sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kişiye gitti

Canlı yayında gerçekleştirilen çekilişte 10 doğru tahmini yapan bir kişi büyük ikramiye olan toplam 242 bin 798 liranın sahibi oldu. Dokuz bilen 22 kişi ise 5 bin 829 lira kazandı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 15 Ocak 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-2-6-8-11-13-17-18-22-24-28-32-38-50-60-63-66-68-73-74-77-80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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