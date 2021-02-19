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On Numara sonuçları belli oldu, büyük ikramiye kazanan çıkmadı

On Numara sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Talih kuşunun başına konma umudu ile kuponları dolduran vatandaşlar On Numara sonuçları için bekliyordu. İşte 19 Şubat On Numara çekiliş sonuçları...

Güncellenme: 20:59, 19/02/2021
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On Numara sonuçları belli oldu, büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara'nın 19 Şubat tarihli 15. çekiliş sonuçları şu şekilde; 3 4 5 14 22 25 26 30 34 37 44 46 55 56 61 62 64 69 74 77 79 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.