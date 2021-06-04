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On Numara sonuçları: On Numara’da bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu

Zengin olma hayali kuranların kuponları doldurarak beklediği On Numara sonuçları açıkladı. Çekiliş sonucuna göre 446 bin lira tutarındaki büyük ikramiye sahibini buldu. İşte On Numara 4 Haziran çekiliş sonuçları...

Güncellenme: 20:29, 04/06/2021
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On Numara sonuçları: On Numara’da bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango’nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara’da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

On Numara’nın 4 Haziran 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 2 4 5 11 15 19 25 29 32 33 40 47 50 53 56 58 62 65 67 70 77 78

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

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