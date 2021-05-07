On Numara sonuçları sonuçları belli oldu, büyük ikramiyede devir sürüyor

Her Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara şans oyununda günün sonuçları belli oldu. Milli Piyango'nun şans merkezinde gerçekleştirilen On Numara'da çekiliş sonuçları şu şekilde;

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Mayıs 2021 tarihli 37. On Numara Çekiliş Sonuçları: 4 7 8 11 13 19 21 26 37 39 42 45 46 48 51 53 61 63 68 77 79 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyunuda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.