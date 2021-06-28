Önce 6 milyon dolarlık villasını sonra ailesini kaybetti

Asliye Ceza ve Asliye Hukuk mahkemelerine açtığı davalardan sonuç alamayan Dr. Çetinok, son çare olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Çetinok, dava dilekçesinde yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

KREDİ ALDIM, ÖDEYEMEDİM

Eşi uluslararası enerji şirketlerinde üst düzey yönetici olan Dr. Hürriyet Çetinok 2007'de Kemer Country'den banka kredisi ile 12 milyon TL'ye villa satın aldı.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı krediyi ödeyemeyince banka 2012'de evi icra yoluyla satışa çıkardı. İhale sabahı, K.T.'nin sahibi olduğu danışmanlık firması Çetinok'a ulaşarak bu tarz icralık evlerin borçlarını ödeyip yardımcı olduğunu söyledi.

2 MİLYON TL'YE 6 MİLYON DOLARLIK VİLLAYA KONDU

6 milyon dolarlık evinin banka borcu ve masraflarıyla birlikte K.T.'nin danışmanlık firması 2 milyon TL'lik bir ödeme yaptı.

Firma ödeme karşılığında iddiaya göre Hürriyet Çetinok'tan 2 milyon TL'lik senet alarak, eş muvafakatnamesi, evden tahliye taahhüdü ve evin bedelinin tamamının ödendiğine dair bir yazılı belge imzalattı. 3 milyon TL getirdiğinde evi ve senetleri geri alacaktı.

VİLLANIN ÜZERİNE 22 MİLYONLUK KREDİ ÇEKİLMİŞ

6 milyon dolarlık villasını geri almak için bir yıl sonra parayı fazlasıyla ödemeye giden Dr. Çetinok, firma tarafından villasının üzerine 22.5 milyon TL kredi çektiğini iddia etti.

POLİF TEFECİ DEDİ, SAVCI TAKİPSİZLİK VERDİ…

Dr. Hürriyet Çetinok, villasını elinden alan K.T.'yi dedektif gibi araştırdığını belirterek, bu yöntemle birçok kişinin evini aldıklarını öne sürdü.

Çetinok, K.T.'nin danışmanlık şirketinin dolandırdığını iddia ettiği başka bir mağdurun soruşturma dosyasında yer alan polis tutanağında tefecilik suçunu işlediği kayıtlara geçse de savcılığın takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

EVİ GİTTİ, YUVASI YIKILDI!

K.T. ve adamlarının kendisini ve eşini tehdit ettiğini belirten Çetinok, başvuru dilekçesinde kanun önünde eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini belirterek, “Defalarca tehdit edildik. Eşim Türkiye’yi terk edip Amerika'ya yerleşti, boşanma davası açtı. Çocuklarımı korumak adına da ABD'ye gönderdim” dedi.

DAVALARI KAYBETTİ…

Kemal T.'nin 2014 Nisan'da villasını değerinin çok altında 3 buçuk milyon TL'ye adı FETÖ ile anılan H.B.'ye devrettiğini belirten Hürriyet Çetinok, K.T.'ye tapu iptal davası açtı.

Çetinok'un şikayeti üzerine de K. T. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Ancak Çetinok iki davayı da kaybetti. Ve kararlar Yargıtay’ca onandı.

İRADEM SAKATLANDI

K.T. ve adamlarının organize şekilde birçok kişiyi dolandırdığını ileri süren Hürriyet Çetinok, Anayasasa Mahkemesine başvurdu.

İcradan satışa düşen kişilerin zor durumundan yararlandıklarını öne süren Çetinok, “K.T., tek mal varlığımı gasp etmiştir. İradem sakatlanmasına rağmen Yargıtay tapu iptal davasını onayladı. Maaşıma haciz konularak icra takipleriyle karşı karşıya kaldım” dedi.

“SESİMİ DUYUN”

Tahliye davası ile evinden çıkarılmak istendiğini belirten Çetinok, hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek, “Ben bir bilim insanıyım. Öğrencilerimin eğitimi yerine gasp edilen evimi kurtarmaya çalışıyorum. Kemal T. Bürokratlar ve siyasiler tarafından kollanmaktadır. Ne olur sesimi duyun” dedi.