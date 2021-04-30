Önce ısınacak, sonra sağanak yurdu saracak

Nisan ayının bir kısmında kışı yaşayan Türkiye ayın sonlarına doğru sıcak havaların etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava bir süre daha ısınmaya devam edecek ve hafta sonu özellikle kıyı kesimlerimizde 30 derece dolaylarına kadar yükselecek. Yeni haftada ise yurdu yağışlı günler bekliyor, salı günü Türkiye’yi etkilemeye başlayacak olan sağanak yağışlar yurdun önemli bir bölümünde kendini gösterecek.

YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.