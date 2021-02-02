Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı

Kayseri’de bir şahıs, tartıştığı adamı önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:57, 02/02/2021
Haberler Gündem
Önce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Uslu Sokak üzerinde meydana gelen olayda Murat Y. ile Ramazan S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan S. yanında bulunan tabanca ile Murat Y.'ye ateş açarak ağır yaraladı.

Ramazan S., olayın ardından Murat Y.'yi sivil bir araca bindirerek özel bir hastanenin kapısına bırakıp kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Murat Y., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri kaçan Ramazan S.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirŞanlıurfa'da caddeler savaş alanına döndüŞanlıurfa'da caddeler savaş alanına döndü

İlginizi ÇekebilirManisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı...Manisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı...
cep telefonu Erciyes Üniversitesi Haber Kadın kavga Kayseri Manisa Polis Ramazan Şanlıurfa