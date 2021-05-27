“Onların derdi rant, bizim derdimiz geçim”

Kamera: Sinan Tunç

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve pek çok siyasi isim hakkındaki iddiaları siyasetin yeni tartışma konusu. Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği iddiaları SÖZCÜ’ye yorumladılar.

“BİZİM DERDİMİZ AÇLIK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmesi gerektiğini düşünen Mukadder Yıldız isimli vatandaş, “Millet her şeyin farkında. Bizim asıl derdimiz açlık. Geçinemiyoruz. Ben tekstilde çalışıyorum. Ben, çalışırsam eve ekmek götürüyorum. Benim yanımda üniversite bitirmiş, atanamamış gençler çalışıyor. Bizim derdimiz bu. Gerçek gündem ekonomi.” diye konuştu.

Z kuşağı olarak tabir edilen 21 yaşındaki Melik Yaşar da videoları takip eden vatandaşlardan. Yaşar, ” Sedat Peker’in çoğu söylediğine hak verdim. Şu an insanlar Sedat Peker’e hak veriyor. Bu tartışmalarında bir yere varacağını düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

“BUNLAR SUNİ GÜNDEM”

Sedat Peker’in açıklamalarını milletin dizi bekler gibi beklediğini söyleyen Ahmet Ertekin, “Millet dizi bekler gibi bekliyor. Milletin başka derdi yok gibi bunlarla mı uğraşacak? İnsanlar açık, perişanlık çekiyorlar. Mafya, rant, siyaset bunlar karın doyurmuyor. Milleti oyalıyorlar. Bunlar suni gündem. Ekonomiye yön verin, gençlerin önünü açın. Bir gelecek sağlayın.” şeklinde konuştu.

İddiaların doğru olduğunu ancak bunların yeni bir şey olmadığını söyleyen Nedim Ergüner ise ” Ben iddiaların doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi herhalde çıkar çatışması oldu. Bu pislikler hep vardı ama. Geçmiş iktidarlar döneminde de vardı, hep var. Bu tartışmalar da bir yere varmaz. Tartışılır sonra başka konular çıkar. Bunlar halının altına süpürülür gider.” diye konuştu.