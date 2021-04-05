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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, corona teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güler, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 15:42, 05/04/2021
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, soğuk algınlığı şüphesiyle gittiği hastanede corona şüphesi görülmesi nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Sosyal medyadan sağlık durumu hakkında bilgi veren Güler, “Geçirmiş olduğum soğuk algınlığı sebebiyle, Covid-19 şüphesi gözetildiği için kontrol amaçlı olarak hastanede gözlem altındayım. Şu anda sağlık durumum iyi. Telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT DUYURDU

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler covid teşhisiyle hastanede tedaviye alınmış. Kendisine geçmiş olsun derken, acil şifalar diliyorum” diyerek başkan Güler’in corona virüsü olduğunu duyurdu.

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