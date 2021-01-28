Ordu’da siyanürle altın arayan şirkete köylülerden tepki: Bölgeyi terk edin

Ordu’nun Fatsa ilçesinin Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması döneminde fındık bahçeleri, kestane ormanı kesilirken bölge halkı tarafından suların kirletildiği belirtilerek şirketin çalışmalarını durdurmak için hukuksal mücadele etti. Basın açıklamalarıyla, eylemlerle bölgede yaşanan doğa katliamına dikkat çekmeye çalışan çevrecilere rağmen şirket maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlatırken, çalışma süresini de uzattı. Şirkete ikinci kez verilen ek çalışma süresi 27 Ocak’ta bitince, çevreciler bölgeye giderek inceleme yaptı.

ALAN GENİŞLETİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Çalışma süresinin bitmesi nedeniyle maden alanında yapılan etkinliğe Ordu Çevre Derneği, Derelerin Kardeşliği Platformu, Tüm Köy Sen Ordu Şubesi ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı. ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yıllarca maden işletmesini verdiği zararı anlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

– Artık verdiği zararlar tüm çıplaklığıyla karşımızda. ÇED dosyalarını incelediğimizden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne şirketin çalışma süresinin bitip bitmediğini öğrenmek için dilekçemizi gönderdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetleme Genel Müdürlüğü'nün birinci yazıda çalışma süresinin 10.09.2020 yılında biteceğini bildirdi.

– Süre dolunca yeniden dilekçe verdik, bu kez 02.12.2020 tarih ve 25870 sayılı yazısı ile sürenin ikinci kez uzatıldığını ve çalışmanın 27 Ocak 2021 tarihinde biteceğini bildirildi. O gün, bugündür. Şirketin çalışma süresi bitti. Buradaki çalışma artık duracak. Hatta alanı büyütmek için başlatılan yeni ÇED'e onay verilmemelidir. Sesimizi daha fazla yükselterek, toprağımıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren biten çalışmanın ek sürelerini takip edeceğiz.

KEYFİ UYGULAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak ise Fatsa’da vatandaşlarla birlikte büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, “Burada keyfi uygulamalar var. Burada olduğu gibi ülkenin her tarafında kural tanımazlık var. Yollara, ormana hafriyat döktüler. Şu an yeni ÇED süreci tamamlanmadan ağaçlar işaretleniyor. Bu nedenle hep birlikte ekolojik yıkımı engellemek için ortak çabamız sürecek. İklim değişikliğinden dert yanmanın anlamı yok. Ekolojik yıkıma neden olan bu tür çalışmalar durdurulsa iklim değişikliği olmaz. Dereler kurudu, sular kirlendi. Sebzeler zarar gördü. Şirketin çalışma süreci bitti ama siyanür ve ağır metaller nedeniyle vereceği zarar devam edecek. O nedenle şirketin alanı büyütme girişimine izin vermeyelim. Geleceğimize sahip çıkma hakkımızı kullanalım” diye konuştu.

DOĞADA NE ORMAN NE DE SU KALDI

Derelerin Kardeşliği Platformu Fatsa Sözcüsü Osman Güvenalp’de yaptığı konuşmasında ülke kaynaklarının har vurulup harman savrulduğunu açıklayarak, “Doğada ne taş, ne orman, ot ne de içecek temiz su kaldı. Her şeyimiz yabancı sermayenin kullanımına sunuldu. Artık hükûmetin umurunda bile değiliz. Hükümete göre artık yaşam alanları yok. Rant alanları var. Ülkenin tüm kaynakları sanki mezatta çıkarılmışçasına satışa çıkartılarak kısa vadede kâr elde etme mantığıyla ülkeye zarar verildiği görmezden gelinmektedir. Gel gör ki şu gördüğünüz coğrafyada yasalar çoktan çiğnenmiştir, hak edilmeyen sahalarda cebren faaliyetler devam ettiriliyor. Derhal bu yanlışlardan dönülmelidir” ifadelerini kullandı.