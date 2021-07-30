Örgütlenmelerden ortak açıklama: Bilgiler paylaşılsa aşı tereddüdü aşılabilirdi

DİSK, KESK, TMMOB ile TTB Covid-19 salgınından çıkış yolunu ve önerilerini dile getiren ortak bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada, “Aşının salgın üzerine etkisinden yan etkisine kadar tüm bilgiler yeterince paylaşılsaydı, toplumda oluşan aşı tereddüdü aşılabilir, aşı karşıtlarının bilgiyi çarpıtarak oluşturduğu korku iklimi yok edilebilirdi" denildi.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Genel Merkezi'nde aşılamanın hızlandırılıp yaygınlaştırılması başta olmak üzere salgından çıkış yolunu işaret eden bir basın toplantısı düzenledi.

“Salgından çıkışın yolu bellidir” diyerek önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Basın toplantısına DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata katılırken; ortak açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı okudu. İktidarın politikasızlık veya idare etme halinin salgınla mücadelede de kendini gösterdiğini ifade eden Korur Fincancı, aşılamadaki eşitsizlikleri gidermek için Diyarbakır ve Şırnak'ta tabip odaları öncülüğünde yürütülen kampanyaların somut adımlar için iyi birer örnek olduğunun altını çizdi.

“BELİRSİZLİK KÖRÜKLENİP DUYARSIZLIĞA YOL AÇILDI”

Açıklamada Covid-19 vaka sayılarına ve hakim tür olma yolunda ilerleyen Delta varyantına dikkat çekildi. İktidar güvenlikçi aç-kapa ve şeffaflıktan yoksun politikalarıyla toplumda belirsizliği körükleyip duyarsızlığa yol açtığı belirtildi. İktidarın her Covid-19 hastasında ve bu hastalığa bağlı ölümlerde, 150 bin fazladan ölümde sorumluluğu olduğu dile getirilerek iktidarın belirsizlik politikasının aşı karşıtlarının işini kolaylaştırdığının altı çizildi.

“BİLGİLER PAYLAŞILSA AŞI TEREDDÜDÜ AŞILABİLİRDİ”

Yapılan açıklamada, “Aşının salgın üzerine etkisinden yan etkisine kadar tüm bilgilerin yeterince paylaşılsaydı, toplumda oluşan aşı tereddüdü aşılabilir, aşı karşıtlarının bilgiyi çarpıtarak oluşturduğu korku iklimini yok edebilirdi. Bilgi edinme hakkımızı yok sayma davranışı, sağlıklı yaşam hakkı ihlaline dönüşmüştür” denilerek bakanlığın attığı Tweet'lerle aşı programını yürütmeye çalıştığı kaydedildi,

“SALGINDAN ÇIKIŞIN YOLU BELLİDİR;İŞTE ÖNERİLER”

“Salgından çıkışın yolu bellidir” denilerek dile getirilen öneriler ise şöyle sıralandı;

* Bilimsel temellere dayandırılmış bir sürveyans sistemi ve filyasyon ile hasta ve temaslılarının saptanıp izlenmesi, bu izlemin uygun kamusal koşullarda yapılması,

* İhtiyaç duyan hasta ve temaslılara sosyal ve ekonomik desteğin verilmesi,

* Aşılamanın hızlanması ve yaygınlaşması için etkili bir aşılama kampanyası başlatılması,

* Toplumda aşılamaya güvenin artırılabilmesi için aşılama ve etkisi ile ilgili bilimsel bilginin gizlenmeden paylaşılması, toplum temsilcilerinin bağışıklama hizmetlerine katılması, yazılı görsel ve sanal medyanın etkin bir şekilde kullanılması,

* Pandeminin başından beri hastalıktan korunmada etkinliği gösterilmiş olan kişisel ve kurumsal önlemlere (maske, mesafe, hijyen, havalandırma, kapalı ve kalabalıklardan uzak durma vb) devam edilmesi,

* Sermayenin insafına terk edilen toplumun, sermayenin kâr alanı kılınan sağlığın yeniden bedensel, ruhsal, sosyal ve siyasal iyilik halini koruyacak demokrasi, adalet, özgürlük ve barış temelinde kurulması,

* Salgınla mücadelenin sağlık emek örgütleri ve toplum temsilcileriyle birlikte yürütülmesi önerilir.