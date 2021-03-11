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Orman Bakanı: ‘Kazdağları en hızlı şekilde ağaçlandırılacak’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, endemik bitki türleri, ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük öneme sahip Kazdağları'nda maden ocakları nedeniyle tahrip edilen alanların en hızlı şekilde ağaçlandırılacağını açıkladı.

Güncellenme: 13:49, 11/03/2021
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Orman Bakanı: ‘Kazdağları en hızlı şekilde ağaçlandırılacak’

Tarım ve Orman Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘2020 Yılı Yeşilin EN’leri Ödül Töreni’ne katıldı.  ‘En Etkin Orman Gönüllüsü’ ödülünü almak için sahneye gelen sanatçı Haluk Levent, Kazdağları’nda tahrip edilen alanın fotoğrafını göstererek, “Sayın Bakanımız daha önce bir söz verdi ve yerine getirdi. Ona teşekkürlerimizi sunduk. Şimdi bu ödülü hak etmem için Kazdağları’nda Kiraz Balanlı halkından geliyorum. Buradaki firmanın yetkilerine son verdi Sayın Bakanımız. Bizler teşekkürlerimizi ilettik. Ama dedim ki ‘bu ödülü hak etmem için şuraların ağaçlandırılması müjdesini ne zaman verebiliriz” dedi.

Bunun üzerine Bakan Pakdemirli, “En hızlı şekilde buralar ağaçlandırılacak, hiç merak etme” yanıtını verdi. Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma çalışmalarında Haluk Levent’in çalışmasını da istedi. Ardından diğer ödül kazanan kişilerin ödülleri takdim edildi.
DHA

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Yayınlanma Tarihi:13:47,