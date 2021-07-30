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Orman Genel Müdürlüğü: 79 yangından 66’sı kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, 79 orman yangınından 66’sının kontrol altına alındığını, 13 yangının devam ettiğini duyurdu.

SOZCU.COM.TR
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Orman Genel Müdürlüğü: 79 yangından 66’sı kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde devam eden orman yangınlarında son durumu açıkladı.

28-30 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 79 orman yangınından 66'sının kontrol altına alındığı belirtildi.

3 günde Adana'da 20, Antalya'da 12, Mersin'de 7, İzmir ve Kahramanmaraş'ta 5, Muğla ve Osmaniye'de 4 yangın meydana geldi.

Antalya'da 4, Mersin'de 3, Muğla ve Adana'da 2 yangın devam ediyor.

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