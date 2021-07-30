Orman Genel Müdürlüğü: 79 yangından 66’sı kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, 79 orman yangınından 66’sının kontrol altına alındığını, 13 yangının devam ettiğini duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde devam eden orman yangınlarında son durumu açıkladı.
28-30 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 79 orman yangınından 66'sının kontrol altına alındığı belirtildi.
3 günde Adana'da 20, Antalya'da 12, Mersin'de 7, İzmir ve Kahramanmaraş'ta 5, Muğla ve Osmaniye'de 4 yangın meydana geldi.
Antalya'da 4, Mersin'de 3, Muğla ve Adana'da 2 yangın devam ediyor.