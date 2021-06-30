Orman Genel Müdürlüğü kura sonucu ne zaman açıklanacak? OGM işçi alımı kurası tarihi…

OGM’nin işçi alımı ilanı birçok iş arayan vatandaşı heyecanlandırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yapılacak olan işçi alımı için başvurular tamamlandı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'inde bulunduğu onlarca farklı şehirde iş imkanı sunuluyor. OGM işçi alımı başvurusu İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi.

OGM KURA SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimi 29.06.2021-04.07.2021 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ilgili bölge müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanacaktır. Orman Bölge müdürlüklerinin internet sitelerine www.ogm.gov.tr den ulaşabilirsiniz.

İşe alım süreci, Kura usulü sonrasında sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır. (İlanın bulunduğu İşyeri hangi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ise sözlü ve uygulamalı sınav o Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve İşe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden ilan edilecektir.

OGM İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BÖLGE VE ŞEHİRLER







