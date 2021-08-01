Orman Genel Müdürlüğü’nün paraları tanıtım işlerine gitti

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2021 yılı bütçesi 4.2 milyar, 2020 bütçesi ise 3.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Genel Müdürlük 2020’de bu bütçenin 22 milyon TL’sini temsil ve tanıtım giderine ayırdı.

DENIZ AYHAN

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Genel Müdürlük bahçesine yaptırdığı avluya 4 milyon 421 bin, bölge müdürlüğünün toplantı salonuna da 7 milyon 190 bin TL ödedi. Nostalji radyo, nazarlıklı ahşap kaşık, çakı, bitki çayı, ahşap kutu gibi promosyon ürünlerine de 940 bin TL ödedi. Orman Genel Müdürlüğü'nün temsil tanıtma harcaması ise 22 milyon oldu. OGM’nin 2021 yılı bütçesi 4.2 milyar, 2020 bütçesi ise 3.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Genel Müdürlük, bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılında 1 milyon 762 bin TL olan temsil tanıtma giderinin de çok üzerinde harcama yaptı. 2020 yılında Dışişleri Bakanlığı temsil tanıtmaya 19 milyon 578 bin TL harcamıştı.