Orman işçilerine hortum taşıyan kadın: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 gündür devam eden maki yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve arazöz hortumu taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı, Kurtuluş Savaşı'nda kağnılarla cepheye mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla yan yana sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan Merve Koçyiğit (19), "Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi" dedi.

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Köyceğiz ilçesinin Yangı Mahallesi’ndeki makilik alanda 28 Temmuz’da saat 15.45’te başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına, kadınların ve çocukların da aralarında bulunduğu vatandaşlar destek oluyor.

Yangının başladığı günden bu yana orman işçileri ve itfaiye personelleri ile birlikte söndürme çalışmalarının içerisinde yer alan Merve Koçyiğit, azmi ile örnek oldu.

Türkiye, Merve’yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı.

“HERKESİ DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Sosyal medyada Kurtuluş Savaşı’nda cepheye kağnılarla mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla birlikte yan yana, yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf ile herkesin merak ettiği Merve, duygularını anlattı.

Koçyiğit, yangının evlerine doğru ilerlediğini belirterek, “Alevlerin yolun alt tarafına inmemesi için uğraştık. Evlerimiz yanacaktı. Nefes almamızı sağlayan yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı kurtarmak için herkesi destek olmaya davet ediyorum. Fotoğrafın paylaşılmasından sonra çok sayıda mesaj atan ve arayan oldu. Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi” dedi. DHA