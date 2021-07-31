Orman yangını evlere sıçradı

Uşak’ta ormanlık alanda başlayan ve bir köyü tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı. Bölgedeki boş bir eve sıçrayan alevler, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesine söndürüldü.

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Saat 15.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde bulunan Göğem Göleti’ni çevreleyen ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sık ormanlık alanda başlayan yangın, Göğem Göleti’ne yakın bir mesafede bulunan Sunucu Göl Evlerine doğru ilerlemeye başladı. Yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlayan yangına orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Bölgedeki tüm helikopterlerin başka yangınlarda görevli olması nedeniyle, yangına havadan müdahale edilmedi.

7 itfaiye, 7 arazöz ve 2 iş makinasının katıldığı söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Hava koşullarından dolayı hızlıca ilerleyen yangın, bölgedeki boş bir eve sıçradı. Bir anda binayı saran alevleri itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü

Halen ormanlık alanda etkili olan yangın, geçen 2 saatin ardından henüz kontrol altına alınamadı. Yangını söndürme çalışmaları karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. İHA

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