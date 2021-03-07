Orman yangını İHA yardımı ile söndürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı sosyal hesaba göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda ulaşımın mümkün olmadığı ormanlık alanda çıkan yangın Türkiye'de ilk kez İHA ve çıkartma gemileri aracılığıyla söndürüldü.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Ege sahillerinin güneydoğusundaki deniz üssü olan Aksaz'da 4 Mart'ta Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığının güney batı istikametindeki Başsen Koyu'nda nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangınını çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangını söndürmek için bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekipleri sevk edildi.

KARAYOLU OLMADIĞI İÇİN İHA İLE MÜDAHALE

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı sosyal hesabından yangın söndürme şu şekilde duyuruldu:

“Yangın alanına karayolu ile ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer devreye çıkarma gemilerimiz girdi. TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Müdürlüğüne ait 3 yangın arazözü deniz yolu ile hemen bölgeye sevk edildi.

Bu sırada TCG KAŞ karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan İHA'lar da havadan kesintisiz görüntü sağlayarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alınarak bölgede soğutma işlemleri yapıldı. Böylece ilk defa karadan ulaşılamayan bir bölgeye denizden çıkarma gemileriyle araç ve personel nakli gerçekleştirilerek müdahale edilmiş oldu.”