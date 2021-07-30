Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Orman yangınlarını özel ekip araştırıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Güncellenme: 11:41, 30/07/2021
HaberlerGündem
Orman yangınlarını özel ekip araştırıyor

Türkiye’de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57’si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla’nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarını araştırmak üzere özel ekip kuruldu.

Edinilen bilgiye göre özel ekip dün sabah itibarıyla çalışmalarına başladı. Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştırıyor. Araştırmadan çıkan sonuçların adli birimlerle paylaşılacağı bildirildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Bakanlar yangınlarla ilgili son durumu paylaştı Bakanlar yangınlarla ilgili son durumu paylaştı