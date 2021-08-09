Ormanlar alev alev yanarken milli parkı ziyarete açtılar

Ülke genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı olarak 30 Temmuz’da ziyaretçilere kapatılan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı bu sabahtan itibaren tekrar ziyarete açıldı. Karara çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. 28 ilde ormanlara giriş çıkışların bir ay ile üç ay arasında yasaklandığına dikkat çekerek, milli parkın insan ve taşıt trafiğine açılmasının mantığını sordu.

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Son 11 gününde 223 orman yangını çıkarken, 6’sı halen devam ediyor. Orman yangınları nedeniyle tedbir amaçlı olarak 30 Temmuz'da ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın yeniden insan ve araç trafiğine açılması doğa dostları ile duyarlı vatandaşları tedirgin etti.

Milli Park şefliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan “Milli Parkımız 09.08.2021 Pazartesi tarihinden itibaren azaltılmış araç kapasitesi ile ziyaretçilerimize açılacaktır” açıklamasına, yüzlerce kişi tepki gösterdi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) bir dilekçe ile valiliğe başvurarak parkın açılmamasını istedi. Kapatılma kararını olumlu karşıladıklarını, ancak açılmasının doğru olmadığını, açılmaması gerektiğini bildirdi.

“LÜTFEN AÇMAYIN” DİYE YALVARDILAR

Yangın riskinin çok yüksek olduğu, ormanların alev alev yandığı bir zamanda Milli Park'ın açılmaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, açılış kararı verenlere adeta yalvardı. Milli Park sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tutanlar, açılmak istenmesinin nedenini sordu.

Şuayip Ekdi isimli bir vatandaş, “Lütfen açmayın. Allah aşkına açmayın. Vatan aşkına açmayın. Sizin için ne saygıya değerse en kutsalınız neyse onun yüzü suyu hürmetine açmayın” diye seslendi. Kimileri ise, kararın 11 Haziran'da 4.2 milyon bedelle gerçekleştirilen milli park içindeki plaj, lokanta ve büfelerin işletmeciliği ihalesine dikkat çekti.

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın sosyal medya hesabından gelen yoğun eleştirilere şu yanıt verildi: “İnsanlarımızı milli parktan uzak tutmak çözüm değildir. Şu bilinmelidir ki içinde yaşadığımız coğrafyadan ve iklim özelliklerinden dolayı mevcut risk milli parkın gişelerinden içeri girilmesiyle artmayacaktır. Bu risk her zaman vardı ve var olmaya devam edecektir”

KELİMENİN TAM ANLAMIYLA BİR CENNET

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin doğal olarak bir arada görüldüğü tek botanik bahçesi özelliğini taşıyor. Milli park florasında 95 familyaya ait; tür, alt tür ve varyete düzeyinde 804 adet bitki türü biliniyor. Bu bitkilerden 6 adedi dünyada sadece burada görülen endemik türlerden oluşuyor.