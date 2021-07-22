Ortalık karıştı! Mahalleli evi taşladı

İznik ilçesi Göllüce Mahallesi’nde 2 kişi arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri, bıçakla bir kişiyi bacağından yaraladı.

TAŞ YAĞMURUNA TUTTULAR

Yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerine yakın olan bir evin kapısını çalarak eve saklandı. Haberi alan Göllüce Mahallesi sakinleri şahsın saklandığı evi sararak taş yağmuruna tuttu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kalabalığı dağıtırken, bir kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı. İHA

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