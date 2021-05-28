Oruç Reis gemisini özel sektör işletecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin iki yıl boyunca işletilmesi için bir ihale düzenleyecek.

11 Haziran 2021'de düzenlenecek ihalede yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler; son 5 yıl içerisinde en az 1 yıl süre boyunca 70 metreden veya 4 bin 500 grostondan büyük araştırma gemisi veya yük gemisi veya yolcu gemisi işletmiş olduğuna dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacak. Belge içermeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacak.

Oruç Reis gemisinin iki yıl boyunca işletilmesi için 30 Mayıs 2019 yılında gerçekleştirilen ihaleyi Salih Zeki Çakır'ın sahibi olduğu Oras Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi 4.7 milyon dolarlık teklifle kazanmıştı.

ORUÇ REİS GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye, denizlerde petrol, doğalgaz ve maden aramalarını hızlandırmak ve bu alanda güvenilir bilgilere ulaşmak için yerli ve milli sismik araştırma gemisi yapmaya karar verdi.

Bu amaçla inşa edilip donatılan Oruç Reis sismik araştırma gemisi 2017 yılında denize indirilerek araştırma faaliyetlerine başladı.

Gemi, modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme/haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanlarla donatıldı.

86 metrelik gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarları ile helikopter pisti de bulunuyor.

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