Osman Gürün, yangının son durumunu Saygı Öztürk’e anlattı: Yangın rüzgarlarla birlikte Muğla il merkezine doğru gidiyor

Muğla'da yangın bölgesinde bulunan Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den yangının son durumu hakkında bilgi aldı.

SAYGI ÖZTÜRK

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Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’den orman yangınlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

“ŞU ANDA MUĞLA’DA 7 İLÇEDE VE ÇOK FARKLI MAHALLELERDE YANGIN VAR”

Gürün, devam eden orman yangınları ve yangınların son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin her yerinden ne oldu, nasılız? diye sorular geliyor. Çünkü biz de defalarca geçmişte söylediğimiz gibi Muğla sadece Muğlalıların değil. Muğla bütün Türkiye’nin diğer illerden tatilini geçirdiği ve kendi şehri gibi benimsediği bir yer. Burası gerçekten Türkiye’nin ortak değeri. Dolayısıyla Avrupa’daki hemşerilerimizden hatta yabancılardan buraya gelenlerden hep meraklı sorularla karşılaşıyoruz.

* Şu anda Muğla’da 7 ilçede ve çok farklı mahallelerde yangın var. Bazı kesimlerde yangınlar soğutulmuş, ama rüzgarla ve ısının artmasıyla yeniden alevlenebilecek yangınlar. Fethiye’de çıktı söndürüldü, Köyceğiz’de yangın devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yerde Kavaklıdere bölgesinden başlayan orada biraz kontrol altına alındı. Şu anda Muğla’nın Bayır ilçesi beldesindeyiz. Buradan rüzgarla birlikte Muğla il merkezine gidiyor.

* Her tarafı ormanlık. Şimdi bizim amacımız. Yerleşim merkezine yaklaşmadan burayı durdurmak. Ayrıca Kavaklıdere’deki yangın yeniden alevlenmezse kontrol altında. Ama Milas’ta çok aktif olarak yangın devam ediyor. Yangın da çeşitli mahallelerde devam ediyor onlarla mücadele ediliyor. Milas’ın komşu birbirlerine intikal ettirdikleri Bodrum yangını vardı. Bodrum yangını şu anda kontrol altına alındı, orada da soğutma çalışmaları devam ediyor.

“YANGIN ŞU ANDA MUĞLA’NIN MERKEZİNİ TEHDİT EDER HALE GELDİ”

Saygı Öztürk: Yangının Muğla il merkezine doğru bir kayış mı var?

Osman Gürün: “Evet, buradaki yangın, Kavaklıdere’deki 50 kilometrelik mesafeden şu anda Muğla’nın merkezini tehdit eder hale geldi. Muğla’da 4 bin 500 tane korunmakta olan binamız var, hepsi ahşap ağırlıklı eski yerlerimiz. Bunlar çıra gibi yanar. Onun için oralarda bantlar oluşturuyoruz. Bütün itfaiye teşkilatımızla beraber korumaya çalışıyoruz.”

“YANGIN ÇIKAR ÇIKMAZ MÜDAHELE EDİLMİŞ OLSAYDI BU KADAR GENİŞ BİR ALANA YAYILMAZDI”

Saygı Öztürk: Orman yangınları neden Türkiye’de söndürülemiyor?

Osman Gürün: Bir yangının büyümemesi için erken tespit, erken ve etkin müdahale gerekir. Orman genel olarak yanmaya başladıktan sonra, onu tamamen söndürmek, hele de bu kadar farklı yerlerde olan yangınları söndürebilmek mümkün olmuyor. Ormanın bittiği alana kadar önünde bir bariyer olursa gölet veya deniz olursa orada bitiyor.

* Ama bizim ondan sonraki mücadelemiz yangının yerleşim birimlerine doğru gelen kısımlarında bariyer oluşturmak, o bölgeyi ıslatmak, karadan ve havadan müdahale ederek meskun sahaya girişini engelliyoruz. Şu an yangın mücadelesi bu şekilde. Eğer yangın çıkar, çıkmaz tespit edebilmiş ve ona hemen müdahale edebilmiş ve orada boğmuş olsaydık o zaman bu kadar geniş bir alana yayılmazdı.

“BÜTÜN BELEDİYELERİMİZ HER TÜRLÜ KATKIYI GÖSTERİYOR”

Saygı Öztürk: Sevk yönünden, uçak, helikopter yönünden sıkıntı azaldı ama alan genişlediği için mi sorun burada mı daha çok?

Osman Gürün: “Evet. Birde şöyle bir durum var. Sabahleyin söndürülüyor yangın ama rüzgarla birden bire her yerden alevlenip hızla rüzgarın doğrultusunda ilerlemeye başlıyor. Şu anda 15 büyükşehir, 15 il ve ilçe belediyelerinden tanker, arazöz, itfaiye, başka malzemeler olmak üzere her türlü katkıyı bütün belediyelerimiz gösteriyor kendilerine çok teşekkür ediyorum.

“SEFERBERLİK İLAN EDİLMİŞ GİBİ BÜTÜN TÜRKİYE’NİN ELİNDE NE VARSA DEVREYE SOKTU”

Saygı Öztürk: İnsanlar doğayı korumak için yoğun çaba sarf ediyorlar, kilometrelerce alan yandı. İnsanların duyguları nasıl?

Osman Gürün: İnanın insanlar ağlıyorlar, çok üzülüyorlar, öfkeleniyorlar çok değişik duyguları yaşıyorlar. Bazen aciz hissediyoruz. ‘Daha başkan ne yapabiliriz? Ne yapmak lazım’ diye düşünüyoruz. Ama yapacağınız şey kısıtlı ve araç gerece bağlı. Başlangıca göre şu anda helikopter ve uçak olarak baktığımızda oldukça donanımlı durumdayız. Ama bu kadar geniş bir alanda olan yangında bütün araç gereçler bir yere yüklenemiyor.

* Orada da acil bir durum var yerleşim yerlerine yaklaşıyor yangın, burada da var. Onları bölmek durumunda kalıyoruz. Orman içindeki canlarımız gidiyor. Ne kadar canlının telef olduğunu, ne kadar özel canlıları kaybettiğimizi gerçekten onu hissediyoruz, görüyoruz. O çok daha büyük bir acı. Ekosistemin tekrar yerine gelebilmesi ne kadar zaman alacak. O da ayrı bir olay. Büyük bir felaket.

* Seferberlik ilan edilmiş gibi bütün Türkiye’nin elinde ne varsa, hangi kurumda hangi araç, yangınla ilgili mücadelede katkı sağlayabilecekse, savaş durumunda olduğumuz gibi, bir savaşı bütün kurum, kuruluş ve varlığıyla yapmak durumundayız. Ancak o zaman en az zararla bunu bitirme imkanımız olacak.

“İNSANI SEVİNDİREN VE GELECEKLE İLGİLİ UMUDUNU YEŞERTEN BU DAYANIŞMA DUYGUSU”

Gürün sözlerine şöyle devam etti:

* Bütün bu araç gereçlerimizle ihtiyaç duyulan alanda hepimiz seferber haldeyiz. Menteşe’de zaten iç içeyiz, beraberiz. Ama diğer büyük belediyelerimle, ilçe belediyelerimizle yangın olan yerlerde de aynı şekilde iş birliği içindeyiz. Diğer kısımlardan özel kuruluşlardan buraya çok çeşitli araç, gereç gönderiliyor.

* Özellikle buraya söndürme araçları fazla geldiğinde su ihtiyacı, tanker ihtiyacı vardı. Burada ilk sloganı attık, dedik ki ‘tankere ihtiyacımız var’, adeta tanker yağdı. Özel teşebbüslerde, özel bir durum yaratıldı, beton mikserlerinde su taşımak suretiyle araçların su ihtiyacını onlar giderdiler. Herkes, ‘ben ne yapabilirim’ diye düşünüyor.

* Bu kadar acının ve ızdırabın içinde insanı sevindiren ve gelecekle ilgili umudunu yeşerten bu dayanışma duygusu. Bu çok önemli. Demek ki biz felaketler karşısında oncu, buncu demeden kol kola girip birlikte ülkemiz adına mücadele edebiliyoruz. Bu duygunun çok yüksek olduğunu, bu durumdan da artı olarak elde etmiş durumdayız. Bu bize gelecekteki aydınlık günler için çok büyük bir umut veriyor.

“YARIN RÜZGAR ŞİDDETLİ OLACAK”

Saygı Öztürk: Yarın için hava durumunu nasıl bekliyorsunuz?

Osman Gürün: “Meteorolojiden aldığımız hava raporuna göre rüzgar şiddetli olacak. Bizim de çok endişe ettiğimiz konu bu. Bugün rüzgar fazla yok. Bu rüzgarın dingin olduğu dönemde, açmamız gereken yollar, yapmamız gereken çalışmaları canla başla her bölgede yapıyoruz. Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon şu an itibariyle baktığımızda olması gereken kadar iyi durumda. Tabii ki bütün bu bölgelerden gelen araç gereçler ufak tefek aksamalar olabilir ama genel olarak baktığımızda koordinasyon konusunda önemli bir eksiğimiz yok.”