Osman Kavala: Benim davam tiyatroya döndü

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, iş insanı Osman Kavala ve yazar Ahmet Altan'ı tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin hakkında verdiği hak ihlali ve yerel mahkemelerin tahliye kararlarına rağmen 3,5 yıldır tutuklu bulunan Kavala, “Benimle ilgili dava süreci maalesef bir tiyatro halini aldı. Hukuksuzluk tiyatrosu” dedi.

“ÜLKEM İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, yeni atanan rektöre karşı sürdürdükleri barışçıl protestolara da dayanışma mesajı gönderen Kavala, “Eşim Ayşe Buğra gibi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri gibi ben de ülkem için üzülüyorum” dedi.

“MAKUL SÜRE İLKELERİ NEREDE KALDI?”

Utku Çakırözer de, “Yeni Anayasadan bahsedenler öncelikle mevcut Anayasaya uyarak, tarafı olduğumuz AİHM kararlarına tam uyum sağlamalıdır” dedi ve ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Osman Kavala, hakkındaki bir beraat, iki tahliye, bir AİHM ve bir Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararına rağmen halen cezaevinde. Kavala'nın tutukluluğu Türkiye'de demokrasinin turnusol kağıdıdır. Ahmet Altan sadece yazılarından dolayı 4,5 yıldır cezaevinde. Dosyası son bir yıldır Yargıtay'da bekletiliyor. Terör örgütü üyeliğinden hüküm giyenler bile ondan az yatıp çıktı. Makul süre ilkeleri nerede kaldı?”

İlginizi Çekebilir Dışişleri'nden ABD'ye Osman Kavala yanıtı