Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü gıda alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; gıda alım ihalesi 25 Şubat tarihinde Osmaniye Merkez'de bulunan müdürlüğü ait toplantı sonunda gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6222969}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/osmaniye-genclik-ve-spor-mudurlugu-gida-alimi-yapacak-6222969');aip2('newsArticle', {"identifier":6222969,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/osmaniye-genclik-ve-spor-mudurlugu-gida-alimi-yapacak-6222969/","headline":"Osmaniye Genu00e7lik ve Spor Mu00fcdu00fcrlu00fcu011fu00fc gu0131da alu0131mu0131 yapacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["internet","Osmaniye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/22/iecrop/gida2_16_9_1611300614.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-22 10:30:20","dateModified":"2021-01-22 10:30:20","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":473}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/osmaniye-genclik-ve-spor-mudurlugu-gida-alimi-yapacak-6222969/');