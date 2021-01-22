Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü gıda alımı yapacak

Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kuru gıda, yaş sebze ve şarküteri malzemeleri alımı için ihale yapılacağını duyurdu.

Güncellenme: 10:30, 22/01/2021
Haberler Gündem
Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü gıda alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; gıda alım ihalesi 25 Şubat tarihinde Osmaniye Merkez'de bulunan müdürlüğü ait toplantı sonunda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

internet Osmaniye