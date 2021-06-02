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Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Osmaniye'nin Yoğunoluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 09:39, 02/06/2021
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Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Kandilli verilerine göre saat 09:14’de Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken merkez üssünü Osmaniye Kadirli olarak gösterdi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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