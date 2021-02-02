Osmaniye’de iki aileden 11 kişi sobadan zehirlendi

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde sabah saatlerinde eve giren yakınları, içerideki F.G. (24), S.Ç. (22), M.S.Ç. (4), S.Ç. (8), A.Y. (5) ve Z.E.’yi (8) baygın halde buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertleri, çağrılan ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kent merkezinde yaşayan Nazife S. (70), Ü.G.S. (36) K.S. (2), M.S. (12) ve Ö.F.S. (8) de komşuları tarafından evde baygın bulundu. Aile fertleri çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu kişilerin de sobadan zehirlendikleri tespit edildi.

Hastanede tedavileri süren iki aileden 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA