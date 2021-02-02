Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Osmaniye’de iki aileden 11 kişi sobadan zehirlendi

Osmaniye'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 ayrı aileden 7'si çocuk 11 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Güncellenme: 17:30, 02/02/2021
Haberler Gündem
Osmaniye’de iki aileden 11 kişi sobadan zehirlendi

Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde sabah saatlerinde eve giren yakınları, içerideki F.G. (24), S.Ç. (22), M.S.Ç. (4), S.Ç. (8), A.Y. (5) ve Z.E.’yi (8) baygın halde buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile fertleri, çağrılan ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kent merkezinde yaşayan Nazife S. (70), Ü.G.S. (36) K.S. (2), M.S. (12) ve Ö.F.S. (8) de komşuları tarafından evde baygın bulundu. Aile fertleri çağrılan ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu kişilerin de sobadan zehirlendikleri tespit edildi.

Hastanede tedavileri süren iki aileden 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. DHA

İlginizi ÇekebilirSobadan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastanedeSobadan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu hastanede
aile anne Çocuk Niğde Osmaniye Sağlık