OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alımı için son başvuru tarihi 8 Mart olarak belirlenmiştir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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