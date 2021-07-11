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Otel ve yazlık yoksa araba var…Sahiller arabalı konaklama tesisine döndü

Aylarca Covid-19 tedbirleri çerçevesinde kısıtlamalarla yaşamak zorunda olanlar normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte turistik bölgelere, deniz kenarlarına akın etti. Yazlığı olmayanlar, ekonomileri otelde konaklamaya yetmeyenler sahilleri arabalı konaklama tesisine çevirdi.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 16:54, 11/07/2021
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Otel ve yazlık yoksa araba var…Sahiller arabalı konaklama tesisine döndü

Normalleşmenin ikinci hafta sonunda da Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğradı. Yazlıklar ve oteller tamamen doldu.

Eğlence mekanları ile restoranlar aylar sonra ilk defa tam doluluk oranlarını yakaladı. Şehir merkezinde akşam saatlerinde trafik felç oldu.

ARABADA KONAKLADILAR

Yazlığı olmayan, otellerde konaklamaya ekonomisi yetmeyenler ise Cuma ve Cumartesi akşamlarını deniz kenarına çektikleri araçlarında geçirdi.

Kilometrelerce uzunluktaki Pamucak sahilinde araba park edecek yer kalmadı. 15 ay boyunca pandemi kurallarıyla yaşamaya alışan vatandaşlar sahilde tüm kuralları unuttu.

aydın Cuma Cumartesi Normalleşme trafik
Yayınlanma Tarihi:16:52,