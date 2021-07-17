Otobanda böyle görüntülenmişlerdi: Valilik açıklama yaptı

Radikal dinci örgütlerin çatışma alanına dönen Afganistan’dan kaçan göçmenler akın akın Türkiye'ye geliyor. Amerikan askerlerinin çekilmesi ve Taliban güçlerinin ülkede geniş bir bölümü kontrol altına almaya başlamasıyla göç trafiğinin hızlandığı belirtiliyor.

Türkiye'ye daha çok İran sınırından Van, Ağrı illeri üzerinden kaçak yollardan giriş yapan göçmenler çeşitli illere dağılıyor. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülere göre göçmen hareketliliği son olarak Niğde – Ankara Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde görüntülendi.

Olayda insan kaçakçıları TIR dorsesinde getirdikleri 100'ün üzerinde düzensiz Afgan uyruklu göçmeni yol üzerinde bıraktı. Göçmenlerin, yürüyerek yoldan boş alana doğru uzaklaştıkları gözlendi.

“ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİLER”

Kaçak göçmenlerin yol üzerine bırakılma anına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, “Burası Ankara- Niğde otobanı. Niğde'ye 60 km kaldı. TIR'dan burada iniyorlar. TIR'ın plakasını alamadım. Gördüğünüz gibi ülkeyi ne hale getirdiler” ifadelerini kullandı.



“GRUPLAR HALİNDE ÜLKEMİZE GELİYORLAR”

Görüntülere tepki gösteren CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, kaçak göçmenlerin ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti. “Ülkemiz yol geçen hanına döndü” diyen Erhan Adem şunları söyledi:

* Dün ilimiz girişine 60 km kala bir TIR'ın içerisinde 100'ün üzerinde kaçak göçmeni bir TIR yolun üzerinde bıraktı. TIR’dakiler yol üzerindeki polisi görünce panikle dorsesinin içerisindeki kaçak göçmeleri bırakıyor. Önceden de ülkemize Afganlar geliyorlardı ama özellikle son süreçte bölgeden Amerika’nın ayrılması ve radikal örgütlerin çatışmalarının yoğunlaşmasıyla artık gruplar halinde ülkemize geliyorlar.

* Dün jandarma bu kaçak Afgan göçmenlerden 74'ünü yakaladı geriye kalan 30-35 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ülkemiz kaçak göçmenlerin yol güzergahı oldu.

* Kaçak göçmenler elini kolunu sallayarak ülkemize giriyor. Bunlar ciddi bir güvenlik sorunu. Bunların içerisinde terör örgütü üyeleri ya da uyuşturucu tacirleri de olabilir. Bu duruma acil bir çözüm bulunmalı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Afgan uyruklu kişilerin İran üzerinden kontrolsüz biçimde ve geniş kitleler halinde Türkiye’ye giriş yaptığı iddialarının “algı çalışması” olduğunu öne sürmüş, yine de İran sınırındaki ilçelere takviye güvenlik güçleri sevk edildiğini açıklamıştı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Niğde Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* 16.07.2021 günü ilimiz Ankara -Niğde Otoyolu Hasaköy Mevkii civarında yaklaşık “100” düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine ilimiz Jandarma Komutanlığı görevlilerince söz konusu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarına başlanılmıştır.

* Şu ana kadar “74” düzensiz göçmen yakalanmış ve işlemleri İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Arazide ve çevre köylerde olduğu değerlendirilen geri kalan düzensiz göçmenleri yakalama çalışmaları devam etmektedir.

* Şahısları bölgeye getiren TIR’ın sahibi gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.