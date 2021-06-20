Otobüs devrildi, yolcular metrelerce savruldu

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı hızla seyreden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 6 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu otobüste sıkışan yolcuların ekipler tarafından çıkarıldığı bildirildi.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün üstünde seyahat eden yolcuların otobüsün devrilmesi sonucu savrulduğu görülüyor.