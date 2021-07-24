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Otobüsler, metro, vapur ve Marmaray bugün ücretsiz mi?

Kurban bayramının bitmesiyle birlikte birçok işletme normal mesaisine döndü, bayram boyunca ücretsiz olan otobüsler, metro, vapur ve Marmaray bugün ücretsiz mi vatandaşlar merak ediyor. Toplu ulaşım araçları sadece bayram boyunca ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verdi. 24 Temmuz Cumartesi ve 25 Temmuz Pazar günleri için otobüsler, metro, vapur ve Marmaray yolcularından ücret alınacak.

Güncellenme: 09:24, 24/07/2021
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Otobüsler, metro, vapur ve Marmaray bugün ücretsiz mi?

Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı boyunca da birçok ulaşım aracı ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verdi. Ücretsiz yolculuk hafta sonu devam etmeyecek.

METRO, MARMARAY OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, bayram süresince 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerliydi.

Bu durum Ankara ve İzmir’de aynı şekilde sadece bayramda ücretsiz hizmet verildi. Bayramın sona ermesiyle normal ücretlendirme devam ediyor.

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