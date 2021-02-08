Otobüste kadına saldırı! Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Menemen ilçesinde 5 Şubat saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen bir kadının yanına daha önce tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir adam geldi.

Bu sırada E.Ç., iddialara göre kadına sözlü tacizde bulundu. Kadına el kaldırmaya da çalışan adama hemen diğer yolcular müdahale etti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç., belediye otobüsünde yolculuk sırasında yerinde kalkıyor ve telefonla konuşan kadının yanına gidiyor.

İddialara göre, bu sırada kadını önce sözlü taciz eden E.Ç., kadına fiziki tacizde de bulunuyor. Daha sonra ise hemen tartışmanın arasına yolcular giriyor ve adamı uzaklaştırıyor.

Yaşanan bu olayın ardından ise kadın, E.Ç hakkında şikayette bulunmuş, şahıs daha sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. İHA