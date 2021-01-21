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Otogar içinde bulunan dükkanlar belediye tarafından kiralanacak

Mülkiyeti Tekirdağ Belediyesi’ne ait olan Malkara Otogarı’nda bulunan muhtelif dükkanlar ihale ile kiraya verilecek.

Güncellenme: 10:25, 21/01/2021
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Otogar içinde bulunan dükkanlar belediye tarafından kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; toplam 11 adet taşınmazın üç yıl süre ile kiralanma ihalesi 4 Şubat 2021 tarihinde ve saat 10.15'de gerçekleştirilecek.

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internet Tekirdağ