Otogar içinde bulunan dükkanlar belediye tarafından kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; toplam 11 adet taşınmazın üç yıl süre ile kiralanma ihalesi 4 Şubat 2021 tarihinde ve saat 10.15'de gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6221025}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/otogar-icinde-bulunan-dukkanlar-belediye-tarafindan-kiralanacak-6221025');aip2('newsArticle', {"identifier":6221025,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/otogar-icinde-bulunan-dukkanlar-belediye-tarafindan-kiralanacak-6221025/","headline":"Otogar iu00e7inde bulunan du00fckkanlar belediye tarafu0131ndan kiralanacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["internet","Tekirda\\u011f"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/21/iecrop/otogar_depo_16_9_1611213895.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-21 10:25:05","dateModified":"2021-01-21 10:25:05","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":481}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/otogar-icinde-bulunan-dukkanlar-belediye-tarafindan-kiralanacak-6221025/');