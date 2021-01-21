Otogar içinde bulunan dükkanlar belediye tarafından kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; toplam 11 adet taşınmazın üç yıl süre ile kiralanma ihalesi 4 Şubat 2021 tarihinde ve saat 10.15'de gerçekleştirilecek.

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