Otogarda tam kapanma yoğunluğu gece de sürdü

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul’un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor.

Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na adeta akın ediyor. Gün boyu süren yoğunluk gece geç saatlere kadar devam etti.

“BAYRAM GÜNÜ GİBİ YOĞUN”

Bir otobüs firmasının şoförü Nazmi Özder, “Çok fazla yoğunluk var. Bayram günü gibi yoğun. Ek seferlerde başladı. Bayram arifesi gibi yoğunluk var.” dedi. DHA

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