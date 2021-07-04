Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, iki genç öldü

Kaza, dün gece 01.30 sıralarında Akşu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İlker Yavuz (25) ve Mehmet Koç'un (30) bulunduğu elektrikli bisikletle sürücüsü belirlenmeyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yavuz ile Koç, yola savruldu.

Otomobil sürücüsü ise iddiaya göre aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz ve Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaptığı sırada otomobilin içerisinde kadın çantası tespit etti. Çantanın içerisinde S. O (37) isimli kimliğin bulunması üzerine ekipler otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Saat 02.35 sıralarında ise otomobil sürücüsünün Kemerağzı Mahallesi’nde bulunup teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri, belirtilen adrese giderek sürücüyü yakaladı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)