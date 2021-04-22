Otomobile çarpan cip site içine uçtu! Yaralılar var

Kaza, ilçeye bağlı Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. Serap D. idaresindeki 67 SK 594 plakalı otomobil, yol üzerinde manevra yaptığı sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan Hakan D. idaresindeki 67 UD 750 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, bariyeri kırarak site içine uçarak takla attı. Kaza sonrası 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cipte sıkışan Hakan D. (22), Ali Berk K. (18), Borgan Melis T. (16) ve Erim Ç. (18) ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya karışan sürücünün ifadesini alırken, itfaiye ekipleri de olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan sürücü, “Aynaya baktım sağ aynada hiç kimse yoktu, yavaş manevra yapıp döndüm vurdu, o da anlatır kendini. Hızla böyle geldi, hızla frene bastım onlar da vurmamak için direksiyonu kırarak bu tarafa gittiler.” ifadelerini kullandı. İHA

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