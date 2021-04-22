Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otomobile çarpan cip site içine uçtu! Yaralılar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobile çarpan cip site içine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 19:47, 22/04/2021
HaberlerGündem
Otomobile çarpan cip site içine uçtu! Yaralılar var

Kaza, ilçeye bağlı Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. Serap D. idaresindeki 67 SK 594 plakalı otomobil, yol üzerinde manevra yaptığı sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan Hakan D. idaresindeki 67 UD 750 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, bariyeri kırarak site içine uçarak takla attı. Kaza sonrası 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Cipte sıkışan Hakan D. (22), Ali Berk K. (18), Borgan Melis T. (16) ve Erim Ç. (18) ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya karışan sürücünün ifadesini alırken, itfaiye ekipleri de olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan sürücü, “Aynaya baktım sağ aynada hiç kimse yoktu, yavaş manevra yapıp döndüm vurdu, o da anlatır kendini. Hızla böyle geldi, hızla frene bastım onlar da vurmamak için direksiyonu kırarak bu tarafa gittiler.” ifadelerini kullandı. İHA

İlginizi ÇekebilirAnkara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralıAnkara'da feci kaza: 3'ü çocuk 7 yaralıİlginizi ÇekebilirKayseri'de feci kaza: 4 ölüKayseri'de feci kaza: 4 ölü
aile Ankara Bahçelievler Bakırköy cep telefonu Çocuk Darp Kadın kadın cinayeti kavga Kayseri kaza mahkeme operasyon otomobil Polis Sağlık Samsun Tekirdağ Yargıtay Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:19:41,