Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp yola düştü

Kaza, dün Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Alışveriş için evinden çıkan Birsen Güçel’e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada V.K.’nin kullandığı otomobil çarptı.

Güçel, çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola düştü. Sürücü V.K., kaza yerinde dururken, çevredekiler de yardıma koştu. Bazı kişiler, Güçel’e ilk müdahalede bulunurken, bazıları da gözyaşı döktü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Güçel'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Emekli ebe olduğu öğrenilen Birsen Güçel, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis, sürücü V.K.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Birsen Güçel’in havaya fırlayıp, yola düştüğü anlar yer aldı. (DHA)