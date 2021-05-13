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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan Ayhan Salcı, bisikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Güncellenme: 10:31, 13/05/2021
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çeşme Asfaltı Tekzen Kavşağı’nda meydana geldi. Kazada, Ayhan Salcı bisikletiyle Ilıca istikametine giderken, aynı yöne giden D.K.’nin kullandığı 35 KJ 909 plakalı aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, ağır yaralanan Ayhan Salcı 112 Acil ambulansı ile Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Salcı, hastanedeki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Ölümlü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bisiklet Çeşme izmir kaza Polis