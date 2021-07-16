Otomobilin çarptığı elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi

Kaza saat 09.30 sıralarında Başakşehir Şamlar mevkii İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki boş alana çıktı ve elektrik direğine çarptı.

Elektrik direği o sırada yoldan geçen Kayaşehir-Cebeci Mahallesi seferini yapan 79C numaralı İETT otobüsünün üstüne devrildi. Kaza sonrasında otomobilde bulunan anne ve kızı ile İETT otobüsünde bulunan bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar tedavileri için ambulansla hastaneye götürüldü. Yolun bir kısmını kapatan İETT otobüsü nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Uzun süren çalışmaların ardından elektrik hattındaki akım kesildi ve vinç ile elektrik direği kaldırıldı. (DHA)