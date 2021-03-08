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Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi

İstanbul Etiler'deki evine giderken uygulamaya takılan ve otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi. Çınar, eski sevgilisinin intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri eski sevgili Furkan Ç.'yi de gözaltına aldı.

Güncellenme: 12:38, 08/03/2021
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Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi

Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlendikten sonra Etiler’deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar’ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durduruldu.

ESKİ SEVGİLİM  İNTİKAM İÇİN KOYMUŞ OLABİLİR

Araçta arama yapan polis ekipleri bagajda yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan genç oyuncu ve arkadaşı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne getirilerek sorgulandı.

Foto: İHA / Oyuncu Ayşegül Çınar aracında bulunan uyuşturucuyu eski sevgilisinin koyduğunu iddia etti

İfadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyen Çınar, eski sevgilisinin intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri eski sevgili Furkan Ç.’yi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 zanlı, ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (İHA)

 

Foto: İHA / Polis eski sevgili Furkan Ç.’yi de gözaltına aldı.

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Yayınlanma Tarihi:12:36,