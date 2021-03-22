Otomobilini çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil tamir işiyle uğraşan Mesut Saygın, öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyu ile yıkadı. Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti. Tedavi altına alınan 41 yaşındaki Mesut Saygın’a serum bağlandı.

TABURCU EDİLDİ, EVDE YİNE FENALAŞTI

Bir süre sonra taburcu edilen Mesut Saygın evinde tekrar fenalaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın’ı ambulansla hastaneye götürdü. Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Mesut Saygın’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın’a götürüldü. (DHA)