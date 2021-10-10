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Otomobilinin arkasına bağlayıp sürükledi, sosyal medya ayağa kalktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ölü domuzu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücünün görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Başiskele ilçesindeki Yuvacık Baraj Yolu’nda 41 HD 582 plakalı otomobilin sürücüsü, ölü domuzu aracına bağlayarak sürükledi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

O anlar, başka araçtaki kişiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün ölü domuzu nereye götürdüğü bilinmiyor.  DHA

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